Product Information Management (PIM) systemer - Mest populære apps - Angola

Product Information Management (PIM)-systemer centraliserer og administrerer en e-handelsvirksomheds produktinformation, hvilket sikrer en enkelt, præcis visning af produktdata. Disse værktøjer hjælper med at opretholde ensartede produktdata af høj kvalitet. Produktchefer og datateams bruger PIM-systemer til at indsamle data fra forskellige kilder og adressere dataproblemer, mens marketingteams bruger dem til at distribuere produktdata på tværs af alle ønskede kanaler. Product Experience Management (PXM) er en avanceret form for PIM, der forbedrer køberoplevelsen ved at udnytte produktdata og digitale aktiver. Selvom PXM typisk indeholder funktioner til digital asset management (DAM), integreres PIM-løsninger også med DAM-værktøjer for at forbedre produktdata. Derudover integreres PIM-software med e-handelsplatforme for at levere produktdata til onlinebutikker og med ERP-systemer eller produktdatastyringssoftware (PDM) for at fange tekniske produktspecifikationer.