Print On Demand-software - Mest populære apps - Angola

Print on demand (POD)-software gør det muligt for e-handelsvirksomheder at tilbyde skræddersyede produkter, såsom skjorter, krus og muleposer, der automatisk produceres ved køb. Dette system eliminerer behovet for minimumsordremængder, hvilket gør det muligt for virksomheder først at pådrage sig omkostninger, efter at en kunde har foretaget et køb, hvilket gør det perfekt til B2B-virksomheder. Hver vare er fremstillet, opfyldt og sendt af udbyderen, hvilket strømliner processen og sparer sælgeren for tid og penge. POD-software integreres problemfrit med e-handelsplatforme, hvilket skaber en front-end markedsplads for leverandører til at administrere kundeordrer. Mens POD-løsninger deler ligheder med dropshipping- og printopfyldelsessoftware, skiller de sig ud på grund af deres evne til automatisk at producere og opfylde tilpassede produkter i stor skala.