Pressemeddelelse Distributionssoftware - Mest populære apps - Bulgarien

En platform til software til distribution af pressemeddelelser formidler pressemeddelelser og lignende meddelelser til forskellige medier såsom journalister, bloggere og nyhedsbureauer. PR-firmaer (PR) og interne PR-teams bruger denne software til at cirkulere virksomhedsnyheder til relevante nyhedskanaler med det formål at sikre mediedækning. Marketingafdelinger bruger disse værktøjer til at vurdere indvirkningen af ​​pressemeddelelser på deres kampagner og søgemaskineoptimering (SEO). Mens nogle distributionssoftware til pressemeddelelser tilbyder deres egen nyhedstjeneste, består landskabet primært af uafhængige tjenester, der leverer nyheder til en række platforme. Visse distributionsløsninger giver også virksomheder mulighed for at etablere og tilpasse et brandet online nyhedscenter til hosting og cirkulation af pressemeddelelser. En betydelig del af softwaren til distribution af pressemeddelelser inkorporerer funktioner i medieovervågningssoftware og/eller værktøjer til målretning af medier og influencers.