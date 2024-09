PreSales Management Software - Mest populære apps - Bulgarien Mest populære Tilføjet for nylig

De primære påvirkere af brugertilfredshed i PreSales Management-produkter er identificeret som "Quality of Support" og "Ease of Use." Disse nøglefaktorer vurderes gennem en algoritme, der omhyggeligt udvælger attributter, der anses for at være mest forudsigelige for brugertilfredshed inden for denne produktkategori.