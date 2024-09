Portal software - Mest populære apps - Benin Mest populære Tilføjet for nylig

Portalsoftware er et udviklingsværktøj designet til at hjælpe brugere med at skabe et centraliseret adgangspunkt til at navigere på intranet. Virksomheder bruger portaler til at etablere tilgængelige platforme, der kan spænde fra digitale dashboards til applikationsadgangspunkter, svarende til single sign-on (SSO) software. Disse platforme tilbyder værktøjer til at oprette adgangspunkter, organisere data og integrere applikationer, hvilket gør dem særligt nyttige for virksomheder i virksomhedsstørrelse, der sigter mod at forbedre tilgængeligheden for en stor brugerbase. En anden almindelig type portal er infrastrukturportalen, som giver udviklere adgang til interne applikationer, kode og data.