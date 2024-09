Payments Orchestration Software - Mest populære apps - Argentina Mest populære Tilføjet for nylig

Betalingsorkestreringssoftware tilbyder et samlet lag, der integrerer og administrerer transaktioner på tværs af forskellige betalingstjenesteudbydere og finansielle institutioner. Denne software gør det muligt for virksomheder at håndtere og overvåge både B2C- og B2B-betalinger ved problemfrit at skifte mellem forskellige betalingsgateways og behandlingsløsninger, hvilket reducerer fejl og undgår mislykkede transaktioner. Derudover sikrer det indbygget overholdelse af fortroligheds- og sikkerhedsbestemmelser. Dette gør det særligt fordelagtigt for mellemstore og store B2B-virksomheder i sektorer som e-handel, detailhandel og SaaS. Det er vigtigt at skelne betalingsorkestreringssoftware fra betalingsgateways og betalingsbehandlingssoftware, da det integreres med disse løsninger i stedet for at erstatte dem. Det forbinder også med e-handelsplatforme, hvilket letter grænseoverskridende og global handel.