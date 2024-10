Betalingsporte - Mest populære apps - Tjekkiet Mest populære Tilføjet for nylig

Betalingsgateways strømliner betalingstransaktionsprocessen mellem shoppere og handlende og sender transaktionsoplysninger sikkert til banker. E-handelsvirksomheder er afhængige af betalingsgateways for at sikre sikker overførsel af betalingsoplysninger fra kunder til handlende og betalingsbehandlere. E-handelsadministratorer bruger denne software til at acceptere betalinger på tværs af flere kanaler, mens finansprofessionelle bruger den til at spore betalingsydelse. Det er vigtigt at skelne betalingsgateways fra betalingsbehandlingssoftware, som er designet til business-to-business (B2B) transaktioner. Betalingsgateways integreres med e-handelsplatforme, indkøbskurvsoftware og abonnementsstyringssoftware for at lette betalinger for varer og tjenester, der sælges gennem disse systemer.