Software til udstedelse af betalingskort - Mest populære apps - Tjekkiet

Software til udstedelse af betalingskort gør det muligt for virksomheder og finansielle institutioner at producere både fysiske og virtuelle betalingskort. Banker bruger denne software til at udstede betalingskort til deres kunder, mens virksomheder bruger den til at generere kort til deres medarbejdere. Virksomhedsbetalingskort hjælper virksomheder med at overvåge arbejdsrelaterede udgifter og hjælper medarbejderne med at holde forretnings- og privatøkonomi adskilt. Denne software er forskellig fra dem, der er designet til at oprette ID og adgangskort eller gavekort. Software til udstedelse af betalingskort integreres med regnskabs- og udgiftsstyringssoftware til virksomheder og med kernebanksoftware til finansielle institutioner.