Software til betalingsanalyse - Mest populære apps - Benin

Betalingsanalysesoftware er designet til at spore onlinebetalinger for e-handel og abonnementsbaserede virksomheder. Det konsoliderer betalingsdata fra forskellige kilder (såsom PayPal og Stripe) for at overvåge kundetransaktioner. Primært bruger regnskabsfolk denne software til at administrere indtægter, mens salgschefer bruger den til at evaluere effektiviteten af ​​deres salgsstrategier. Denne software kan tilbydes som en selvstændig løsning eller integreret i betalingsgateway-software. Derudover inkluderer abonnementsstyringssoftware og e-handelsplatforme ofte betalingsanalysefunktioner.