Software til sporing af udgående opkald - Mest populære apps - Angola

Software til sporing af udgående opkald gør det muligt for brugere at foretage direkte opkald til kundeemner, mens de optager opkalds- og kundedata. Denne løsning er medvirkende til hurtigt at nå ud til potentielle kunder for at udnytte salgsmulighederne. Produkter til sporing af udgående opkald tilbyder klik-for-opkald-funktionalitet til hurtige opkald, oprettelse af lokale numre for at forbedre svarprocenten og automatisere voicemails og opfølgende e-mails. Derudover kan disse produkter optage opkald til træningsformål og kategorisere kundeemner baseret på sandsynligheden for et vellykket salg. Løsninger til sporing af udgående opkald er særligt populære blandt interne salgsrepræsentanter og telefonsælgere.