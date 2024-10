Anden rekrutteringssoftware - Mest populære apps - Åland

Giig Hire

giighire.com

Giigs gratis platform er designet til freelance rekrutterere til at drive deres virksomheder. Vi tilbyder en gratis Customer Relationship Manager; giver rekrutterere mulighed for at holde styr på de virksomheder, de arbejder med. Et gratis ansøgersporingssystem; giver rekrutterere mulighed for at st...