Software til online omdømmestyring - Mest populære apps - Bulgarien

Online omdømmestyringssoftware giver virksomheder mulighed for at overvåge brugernes online anmeldelser og fremme positive oplevelser gennem online anmeldelsesplatforme. Virksomheder, der håber at promovere deres brand gennem positive online brugeranmeldelser, vil bruge online omdømmestyringssoftware til at fange negative oplevelser. Produkterne giver også brugere mulighed for at indsende nye anmeldelser via e-mail eller reklamekampagner. Produkterne leverer platforme, som marketingteams bruger til at samle og fortolke deres virksomheds online omdømme. Teams vil ofte bruge digitale formularer leveret af platformen til at gennemføre e-mail-kampagner og udnytte nye anmeldelser. Mange produkter har også overvågningsværktøjer til at opdage diskussioner og indlæg fra brugere på sociale medier. Disse produkter adskiller sig fra software til overvågning af sociale medier ved, at de har til formål at indsamle online anmeldelser, men kan indeholde funktioner på sociale medier. Der er forvirring, men lidt crossover med produktanmeldelsessoftware. Disse værktøjer hoster kundeanmeldelser på e-handelswebsteder og giver kun få overvågnings- eller administrationsmuligheder.