Værktøjer til online markedspladsoptimering - Mest populære apps - Chile

Online markedspladsoptimeringsværktøjer hjælper virksomheder med at administrere og optimere deres salg på websteder som Amazon, eBay, Shopify og mere. Disse værktøjer kan bruges til flere formål, lige fra oprettelse af produktlister til styring af lager, produktpriser eller forsendelsesmuligheder. Analytics-funktioner er også afgørende for, at sælgere bedre kan forstå deres marked og optimere den måde, de målretter mod potentielle forbrugere. E-handelsværktøjer inden for disse løsninger er mest fordelagtige for e-handelsprofessionelle, der bruger disse websteder som den primære online salgskanal for deres virksomhed. Disse værktøjer kan også bruges af e-handelskonsulenter, der hjælper onlineforhandlere med at forbedre deres tilstedeværelse på Amazon, eBay og andre. De fleste værktøjer til online markedspladser leveres som selvstændige softwareprodukter, men e-handelsplatforme inkluderer normalt funktioner eller tilføjelser til Amazon og andre websteder. I modsætning til e-handelsværktøjer er online markedspladsoptimeringsværktøjer designet til at fungere med en eksisterende markedsplads. E-handelsværktøjer er designet til at hjælpe en bruger med at optimere deres selvstændige e-handelsbutik, der ikke er en del af en større tredjepartsmarkedsplads.