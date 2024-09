On-Demand Wellness Software - Mest populære apps - Benin Mest populære Tilføjet for nylig

On-demand wellness-software tilbyder en praktisk markedsplads, hvor brugere problemfrit kan booke wellness-tjenester leveret af uafhængige entreprenører, der rejser til dem. Disse tjenester kan udføres af enten entreprenører, der er opført på platformen, eller af interne udbydere, der udelukkende er tilknyttet softwaren. Ved at bruge en mobilapplikation vælger brugerne en tjeneste, en udbyder og et passende tidspunkt for at imødekomme deres tidsplaner. Efterfølgende bliver de parret med en udbyder, der rejser for at levere ydelsen til det aftalte tidspunkt. Denne software gør det muligt for virksomheder at tilbyde onsite wellness-tjenester til deres medarbejdere, samtidig med at wellness-entreprenører får mulighed for at udvide deres kundekreds og effektivt administrere deres tidsplaner.