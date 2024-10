Offboarding software - Mest populære apps - Antarktis Mest populære Tilføjet for nylig

Offboarding-software strømliner processen med medarbejderafgang og opsigelser ved at forenkle administrative opgaver. Det hjælper med at styre overgangen af ​​afgående medarbejdere mere effektivt ved at reducere papirarbejdet og centralisere offboarding-processen til en enkelt grænseflade. Softwaren automatiserer forskellige administrative opgaver, såsom generering af tilpasset orlovsdokumentation, oprettelse af udgangsdokumenter og udstedelse af referencebreve. Derudover hjælper det med at opretholde en virksomheds brand og omdømme under medarbejderafgange. Offboarding-software er ofte integreret i et bredere HR-styringssystem og supplerer andre funktioner som rekruttering, onboarding og exit-interviews.