Natural Language Understanding (NLU) Software - Mest populære apps - Chile

Natural Language Understanding (NLU) er en gren af ​​naturlig sprogbehandling (NLP), der giver brugerne mulighed for at forstå tekst mere effektivt ved at bruge maskinlæringsalgoritmer og statistiske teknikker. Disse algoritmer analyserer sproginput og genererer forskellige output, der er skræddersyet til specifikke opgaver, såsom orddeltagging, automatisk opsummering, Named Entity Recognition (NER), sentimentanalyse, følelsesdetektion, parsing, tokenisering, lemmatisering, sprogdetektion, blandt andre . NLU finder anvendelse i en lang række scenarier, herunder chatbots, oversættelsesværktøjer og overvågningssystemer til sociale medier, der gennemsøger platforme som Facebook og Twitter for relevante omtaler. Disse algoritmer er typisk klassificeret som deep learning-modeller og er ofte integreret som forudbyggede komponenter i AI-platforme. For at en løsning kan blive kategoriseret under Natural Language Understanding, skal den opfylde følgende kriterier: 1. Tilbyd en dyb indlæringsalgoritme, der er specielt designet til interaktion mellem mennesker. 2. Få adgang til sprogdatalagre for at forfine dets muligheder for en bestemt opgave eller et bestemt domæne. 3. Bearbejd sproginput og generer meningsfulde output, der er skræddersyet til brugerens behov.