Multi-level Marketing (MLM) software - Mest populære apps - Bulgarien

Multi-level marketing (MLM) software, også kaldet software til direkte salg eller festplansoftware, letter de operationelle aspekter af direkte salgsselskaber og deres distributører gennem salgs- og marketingprocesserne. Multi-level marketing udgør en form for netværksmarketing, hvor autonome distributører tjener kompensation for at sælge en virksomheds produkter eller tjenester direkte til forbrugerne. Almindeligvis markedsførte produkter inden for MLM'er omfatter kosmetik, helsekost og husholdningsartikler. Inden for MLM-rammen bliver distributører bedt om at rekruttere nye distributører fra deres personlige forbindelser, der danner det, der kaldes deres "downline". Kompensation inden for denne struktur er todelt: distributører tjener på deres eget direkte salg og modtager desuden provision baseret på salget genereret af deres downline. Mens marketing på flere niveauer forbliver en lovlig forretningsmodel, er visse MLM-virksomheder blevet stemplet som pyramidespil. Især er pyramidespil ulovlige i adskillige jurisdiktioner, herunder men ikke begrænset til USA, Canada, Storbritannien, Indien og Australien.