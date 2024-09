Merchant Marketing Software - Mest populære apps - Argentina Mest populære Tilføjet for nylig

Salgsmarkedsføringsplatforme styrker små fysiske eller e-handelsvirksomheder ved at give dem midlerne til at fremvise deres tilbud til et bredere onlinepublikum gennem en virtuel markedsplads. Inden for denne platform præsenterer virksomheder ofte markedsføringsmuligheder i form af daglige eller løbende aftaler, der tilbyder rabatter på udvalgte produkter eller tjenester. For små virksomheder, der er begrænset af begrænsede markedsføringsressourcer, tilbyder handelsmarkedsføringsplatforme en vej til at udvide deres kunderækkevidde og styrke deres online synlighed. I mellemtiden kan mellemmarkeds- og virksomhedsenheder bruge disse platforme til at udføre målrettede kampagner med det formål at promovere specifikke tjenester eller målrette mod særskilte demografiske forhold. Uanset størrelse kan virksomheder udnytte handelsmarkedsføringsplatforme til at nå forskellige mål, såsom at likvidere overskydende varelager gennem nedsatte tilbud eller øge synligheden af ​​underudnyttede tjenester. Desuden integreres disse platforme ofte problemfrit med restaurant- og detailsalgssteder (POS), hvilket letter indløsningen af ​​digitale kuponer.