Medieovervågningssoftware - Mest populære apps

Mediaboard

mediaboard.com

Mediaboard blev grundlagt i 2015 med det formål at give PR-verdenen et moderne værktøj til dataanalyse og medieintelligens. Appen tilbyder medieovervågning, detaljerede analyser, dashboards og rapporter samt et rigt mediearkiv, der gør det nemt at finde ældre artikler. Ud over disse klassiske funkti...