Medie og Influencer Targeting Software - Mest populære apps - Chile

Medie- og influencer-målretningssoftware fungerer som et vigtigt værktøj inden for public relations, og hjælper virksomheder med at lokalisere og engagere sig med traditionelle mediefigurer, influencers på sociale medier og bloggere, der har indflydelse inden for deres respektive brancher. Det primære formål med sådan software er at lette identifikation og forbindelse med personer, hvis målgrupper stemmer overens med interesserne for en virksomheds produkter eller meddelelser. Denne software udstyrer virksomheder med enten en kurateret database med relevante influencers eller værktøjer til at afdække prominente stemmer inden for specifikke ekspertisedomæner. Ved at udnytte denne teknologi kan virksomheder identificere markedseksperter, der er klar til at forstærke deres indhold eller generere nyt indhold, der er relevant for deres brand. Desuden supplerer medie- og influencer-målretningssoftware medieovervågningsværktøjer og giver indsigt i, hvordan medieprofessionelle opfatter et brands tilstedeværelse. Det deler fælles fodslag med distributionssoftware til pressemeddelelser, som letter den direkte formidling af pressemeddelelser til mediekontakter og relevante onlineplatforme.