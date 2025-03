App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Marketplace-software, også kendt som multivendor-markedspladser, giver brugerne mulighed for at oprette og administrere digitale butiksfacader, der indeholder produkt- og servicelister fra flere leverandører. Disse værktøjer strømliner hele processen med at bygge, hoste og administrere en online markedsplads, der dækker alt fra hjemmesidedesign til leverandørkommunikation og forsendelse. Mens markedspladssoftware ligner e-handelsplatforme, idet de både letter oprettelsen og styringen af ​​digitale butiksfacader, er der en væsentlig forskel: e-handelsplatforme er designet til en enkelt leverandør, mens e-handelsplatforme med flere leverandører fungerer som en digital markedsplads. Nogle markedspladssoftwareprodukter er tilgængelige som selvstændige platforme, mens andre tilbydes udelukkende eller som en mulighed som plugins til andre webindholdsstyringssystemer.