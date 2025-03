Convictional

Convictional hjælper etablerede detailhandlere med at lancere nye krydssalgs-, dropship- og markedspladsprogrammer. Vores platform bruges af detailhandlere til at hente, ombord og handle med enhver leverandør, inklusive vores netværk af over 5.000 kuraterede dropship-leverandører. Vores kunder ombord på mærker på mindre end én dag via integrationer med Shopify, Magento 2, BigCommerce, WooCommerce, samt CSV-uploads og support til EDI. For kvalificerede forhandlere vil vi arbejde sammen med dit team om at identificere mærker og kategorier, som dine kunder vil elske, samtidig med at vi sikrer, at de opfylder dine kurationsstandarder og forretningskrav. Virksomheder som Indigo, Harry Rosen, The Fascination, HD Supply, Scandiborn og flere bruger vores platform til at onboard og dropship med nye brands og lancere nye kategorier. Vores kunder ser reducerede onboarding-tider, hurtigere sortimentsvækst og reduceret antal medarbejdere dedikeret til onboarding-leverandører, alt imens onlinesalget vokser. Besøg convictional.com for mere information