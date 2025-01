Markedsplads software - Mest populære apps - Qatar

NuORDER

nuorder.com

NuORDER tilbyder en komplet B2B e-handelsløsning med alle de værktøjer, som brands og købere har brug for for at købe, sælge og samarbejde online. Vores virtuelle showrooms, digitale kataloger og linjeark gør det muligt for brands at bringe deres produkter til live online og give en fordybende købsoplevelse ved hjælp af 360°-billeder, videoer og købbare hotspots. Vores software i virksomhedskvalitet er betroet af verdens førende mærker til at levere en problemfri, mere samarbejdsorienteret engrosoplevelse. Vi forbinder mere end 3.000 mærker og 500.000 forhandlere, understøtter tusindvis af markedsaftaler hvert år og behandler over $38 milliarder i ordrer globalt. Virtuelle udstillingslokaler: Fremvis dine produkter og lever en overbevisende online købsoplevelse, der er lige så unik som dit brand, ved hjælp af købbare hotspots, 360-billeder og dynamiske videoer. NuORDER Payments: Introduktion af den første betalingsløsning bygget specifikt til engros. Med fleksibiliteten til at tilbyde klik for at købe og betale senere oplevelser, kan brands administrere betalinger for både øjeblikkelige eller forudbestillede ordrer uden at risikere forsinkelser eller annullerede ordrer forbundet med den traditionelle faktureringsproces. Eksklusive detailpartnerskaber: Vi samarbejder i øjeblikket med Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave og Grassroots Outdoor Alliance for at drive deres visuelle sortimentsplanlægning og købsproces. Resultatet er en mere bemyndiget og effektiv markedsproces. Digitale messer: Fra Magic til New York Fashion Week, NuORDER er den online markedsplads, der driver de største mode-, tøj- og udendørsbegivenheder i verden. Udvid din rækkevidde og tag din engrosforretning videre gennem vores eksklusive digitale messe-netværk. For en demo, besøg venligst: https://www.nuorder.com/