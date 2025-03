Marketing Resource Management Software - Mest populære apps

Promoboxx

Promoboxx er en softwareplatform med understøttende tjenester til brands til at engagere deres uafhængige forhandlere med brand-kompatibel digital markedsføring, hvilket fremmer bedre forretningsresultater ved at nå de rigtige forbrugere via den betroede kanal af brands lokale forhandlere. Med Promoboxx kan kanalchefer og brand marketingfolk nemt organisere og engagere deres forhandlernetværk; bygge, administrere og eventuelt finansiere organiske og betalte digitale kampagner gennem deres lokale forhandlere; derefter rapportere og vurdere forretningsresultater og KPI'er. Brands i dag stiller aktiver til rådighed, men mangler indsigt i, hvordan eller selv om detailhandlere bruger disse aktiver. I modsætning hertil genererer Promoboxx yderligere omsætning via rig, brand-kompatible forhandlermarkedsføringsaktivitet. Over 85 førende mærker inklusive The North Face, New Balance og Chevrolet har brugt Promoboxx til at levere mere end 3 millioner kampagner på tværs af over 27.000 forhandlere. For mere information, besøg www.promoboxx.com eller ring +1 (800) 380-7502 x3.