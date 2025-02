Marketing Resource Management Software - Mest populære apps - Slovakiet

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash er en vertikal betalings- og udlånsvirksomhed til reklamebranchen. Vores signaturprodukt, AdCard, det første betalingskort udelukkende til dine digitale annonceudgifter. - Ubegrænset gratis virtuelle debet- og kreditkort. - Gratis kontrol af forbrug, budget og tempo. - Ubegrænset gratis annoncetekst og kreative tjenester - Tjen op til 7,5 % cashback på dine annonceudgifter - Ubegrænset gratis annoncerevision og benchmark-rapporter med AdAdvisor. - $175k i tilmeldingsbonusser med partnerfrynsegoder og rabatter. - Plus gratis AdCapital, når du bruger Media Buyer Concierge. Indlæs AdCard med $10k - $1m GRATIS AdCapital for at tilføre dine kampagner flere penge til at skalere endnu hurtigere, når du arbejder med en af ​​vores 5.000 netværksbureaupartnere. Perfekt til annoncører, der bruger 250.000 USD/år+ på Facebook- og Google-annoncer. Book en demo i dag og få $3.500 i gratis annonceudgifter plus $100 kontant! Bruger du over 100.000 USD/md. og har du brug for kontanter? Spørg os om, hvordan du strækker dine månedlige annonceudgifter over 3 - 6 måneder for så lave 5 %. - Ingen betalinger de første 30 dage hver måned! - Fast betalingsplan. - Ingen % af salg. - Ingen personlig garanti. - Gentages hver måned! Er du et reklamebureau? Administrer over 1 mio. USD i annonceudgifter årligt? Partner med FunnelDash for at integrere finansielle tjenester i dit reklamebureau. Bliv en kapitalpartner for øjeblikkeligt at lancere din egen kapitalafdeling for at tilbyde finansiering af din kundes annonceudgifter.