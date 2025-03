Marketing kalender software - Mest populære apps - Usbekistan

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy er et samarbejdsplanlægningsværktøj. Nem at bruge, det giver mulighed for at sammenføje ekspertbrugere og lejlighedsvise brugere. - Planlægningen af ​​opgaverne materialiseres i en tidsplan i form af et Gantt-diagram (se Hvornår af projektet), som forbliver enkelt og let at tilpasse. Multiprojektvisningerne giver dig mulighed for at få overblik over alle dine aktiviteter. - Ressourceplanlægning udføres i en visning, der viser alle ressourcer og tilhørende opgaver på en tidsplan (Who view). Denne visning giver dig mulighed for at fordele arbejdsbyrden og planlægge den under hensyntagen til besættelsesgraden og ressourcernes begrænsninger. Denne planlægningsvisning efter ressource findes også i multiprojekttilstand, hvilket i høj grad letter voldgift, når man fordeler arbejde til forskellige projekter. Ved at planlægge opgaver OG ressourcer aktiverer du de håndtag, der giver dig mulighed for at opbygge realistiske tidsplaner. Du genvinder synlighed på din aktivitet, og alle får ro.