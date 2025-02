Marketing Automation Software - Mest populære apps - Slovakiet

Pyze

Pyze Growth Intelligence adresserer det stadig mere kritiske forretningsbehov for at engagere og fastholde brugere på tværs af forskellige platforme. Pyze udvikler holistiske brugerprofiler ved at samle brugeradfærd på tværs af platforme og muliggør målrettede engagements- og personaliseringskampagner i realtid for at sikre individualiserede oplevelser for alle brugere: - Få konkurrencefordele ved at forstå brugerklynger, -tendenser, -mønstre og uregelmæssigheder - Give personligt engagement, indhold og oplevelse til brugere baseret på handlinger, adfærd og brugsmilepæle - Kør automatiserede kampagner for at maksimere brandloyalitet, indtjening, engagement eller ønsket forretningsmål Pyze tilbyder en marketing- og intelligensplatform designet til at gøre det muligt for mobil- og webapp-udgivere at maksimere vækst gennem automatiseret analyse, engagement og personalisering. Pyze anvender maskinlæring til at automatisere segmentering for klyngebrugere baseret på fælles karakteristika og muliggør automatiseret engagement og personalisering med hvert sæt brugere for at opnå de ønskede forretningsresultater. Pyze leverer en end-to-end-løsning til automatisering af datafangst, analyse, segmentering, kampagneudførelse og personalisering på tværs af platforme. Pyze tilbyder en række sofistikerede marketingtjenester for at få dyb indsigt i brugeradfærd på tværs af platforme for at fremme meningsfuldt kundeengagement. Muligheder og fordele: Pyze Growth Intelligence Platform har en række kerneegenskaber, der skræddersyer løsningen til din organisations mål. Vi anerkender, at organisationer har forskellige forretningsmål og har udviklet en yderst skalerbar platform, der kan adressere hvert enkelt mål. - Brugs- og adfærdsanalyse muliggør synlighed i tendenser, mønstre og adfærd på tværs af web- og mobilappbrugere for at analysere, visualisere, udforske og handle ud fra indsigt. - Automatiseret segmentering giver brands mulighed for præcist at målrette specifikke brugersæt gennem automatiseret segmentering og realtidsudforskning på tværs af hele brugerbasen. - Kontekstuel markedsføring bestemmer det tidspunkt og det sted, hver bruger vil være mest modtagelig for beskeder og udnytter brugsmønstre, kontekst og andre faktorer til at levere det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt. - Growth Automation muliggør work-flow og adfærdsdrevet automatiseret engagement med hver bruger for at ombord, aktivere, engagere og fastholde brugere gennem hele deres levetid. - Personalization Intelligence gør det muligt for brands at personliggøre enhver oplevelse, herunder indholdsfeeds, brugergrænseflader, kommunikationsmeddelelser, specifikke funktioner og produkter. - Appgrupper leverer aggregerede brugeradfærdsdata på tværs af mobil- og webapps for at muliggøre omnichannel-kampagner, personalisering på tværs af platforme og benchmarking.