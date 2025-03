App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Marketinganalysesoftware omfatter værktøjer og processer, der giver organisationer mulighed for at vurdere og overvåge deres marketinginitiativer ved at måle ydeevne. I det væsentlige strømliner og forbedrer disse løsninger en virksomheds marketingstrategier og aktiviteter. Ved at udnytte software til marketinganalyse kan virksomheder øge deres investeringsafkast (ROI) gennem identifikation af effektive markedsføringsmetoder, hvilket giver mulighed for justeringer i kampagner for at maksimere konverteringer og salg. Denne type software tager højde for marketingindsats på tværs af forskellige kanaler og målgrupper, der spænder over e-mailmarketing, sociale medier, digital annoncering og webanalyse. Marketinganalysesoftware, der typisk er tilgængelig som en selvstændig løsning, integrerer kampagnedata gennem forbindelser med en virksomheds marketingteknologistak, herunder marketingautomatiseringssoftware, CRM-software, digital annonceringssoftware og digital analysesoftware. Nogle alt-i-én marketingplatforme, som visse marketingautomatiseringsprodukter, er dog udstyret med indbyggede rapporteringsfunktioner.