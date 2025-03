Cervinodata

cervinodata.com

Cervino Marketing mener, at marketingfolk og agenturer dramatisk kan forbedre deres resultater, når de kombinerer deres magefølelse med de rigtige numre. Cervinodata gør det super let at præsentere dine kampagneprestationsdata i Klipfolio, Google Data Studio og andre. Gratis plan tilgængelig. Med Cervinodata online agenturer og online teams sparer op til en dag om ugen på dataforberedelse og rapportering. Cervinodata bringer alle dine reklamepræstationsdata + Google Analytics sammen i en central database og holder den ajour. Cervinodata lover: 1. ikke mere uventede afbrydelser af datalevering. Ikke flere ufuldstændige data 2. hurtigst responstid og problemløsning på markedet 3. meget let at bruge avancerede funktioner Hold flytter til Cervinodata af 3 grunde: 1. Flyt fra Google Sheets til en central database >> for større mængder, >> For mere datakontrol >> for at få mere indsigt på tværs af klienter, annonceplatform og land/brand >> for at få mere indsigt i tværplatformkampagnepræstation versus budget og mål 2. Betal mindre >> Hold flytter fra et gebyr baseret på en procentdel af AD, der er brugt til et gebyr baseret på antal synkroniserede konti 3. Få bedre service og kvalitet >> Hold kræver god kundesupport. Cervinodata tilbyder enestående kundesupport og superhurtige responstider. >> Hold har brug for nøjagtige, komplette data. Dens Cervinodata -motor er bygget til dette.