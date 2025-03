DashThis

dashthis.com

Hvis du leder efter et digitalt marketingrapporteringsværktøj med KUN de funktioner, du har brug for, og ingen komplicerede "ekstra" ting, er DashThis noget for dig! Vi integrerer med over 30 datakilder, og til alt andet er der vores smarte CSV-filhåndtering, der hjælper dig med at tilføje andre data, du måtte ønske at have i dine dashboards. Og frem for alt er vi kendt for vores overvældende kundesupport. Du vil ikke stå alene med et værktøj og et par artikler i Hjælp (selvom, hvis du er det, du foretrækker, er det også okay!). Hvis det, du har brug for, er et dedikeret medlem af vores team, der sørger for, at du er oppe at køre på ingen tid, og som altid er tilgængelig til at besvare spørgsmål, når du har brug for det, er det præcis, hvad du får!