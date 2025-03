Geckoboard

Geckoboard er et problemfrit værktøj til at bygge og dele forretningsdashboards i realtid. Geckoboard, der er designet til at hjælpe teamleds med live-data til deres team og på tværs af deres organisation, integrerer direkte med over 80 forskellige værktøjer og tjenester for at hjælpe dig med at hente dine data og få et professionelt udseende dashboard foran andre i løbet af få minutter. Ingen kodning eller træning påkrævet. Byg dashboards direkte i din browser med en ligetil, træk-og-slip-grænseflade, og bring vigtige tal, metrics og KPI'er ud af livløse rapporter og regneark. Geckoboard gør dine nøgledata mere engagerende for alle med visualiseringer, som alle kan forstå på et øjeblik, og som opdateres automatisk for altid at holde sig opdateret. Fremhæv bemærkelsesværdige ændringer i visse metrics ved hjælp af statusindikatorer, som gør opmærksom på tal, der klarer sig over eller under forventningerne, og visuelt viser mål, du arbejder hen imod, med et klik. Uanset hvordan dit team arbejder, gør Geckoboard det nemt at dele dine dashboards. Kopiér og indsæt et link til et live dashboard, der kan ses i enhver webbrowser, eller inviter dine holdkammerater til at logge på, se og endda oprette deres egne dashboards. For regelmæssige opdateringer kan du planlægge skærmbilleder af et dashboard, der skal sendes via e-mail eller sendes til en Slack-kanal med jævne mellemrum. For maksimal synlighed har Geckoboard 'Send til TV', så du kan parre din konto med en browser på en stor skærm eller tv og vælge hvilke dashboards du gerne vil have vist der. Den kan endda gå gennem flere dashboards på én skærm. Vi har nemme at følge instruktioner til, hvordan du opnår dette på en eftermiddag ved hjælp af overkommelig hyldevare. Endelig kan du holde styr på nøgletal på farten, ved at logge ind på din konto på en mobil enheds browser, hvor du kan få adgang til dine dashboards, perfekt formateret til mindre skærme. Byg dine første dashboards gratis i 14 dage - ingen betalingsoplysninger er nødvendige.