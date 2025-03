Marketing Account Intelligence Software - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Account intelligence-software til markedsføring samler værdifulde kundedata, og hjælper marketingfolk med at konstruere en målrettet liste over konti, der er tilpasset en brugers ideelle kundeprofil. Implementeringen af ​​marketing account intelligence-systemer adresserer manglerne ved den konventionelle "spray and pray" marketingstrategi. Ved at bruge denne software kan marketingorganisationer optimere deres fokus på konti med en betydelig sandsynlighed for konvertering, hvilket reducerer både tid og økonomiske ressourcer, der allokeres til kundeemner med lavere konverteringspotentiale. Derudover understøtter disse værktøjer salgsteams ved at levere indsigtsfuld information, herunder en kundes rolle i virksomhedens hierarkiet eller kundeemnets virksomhedssegment.