Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert er et uafhængigt ejet virksomhedsdata, kreditoplysningsbureau og forbedret AML-platform, der leverer live data for forretningsrisici, der muliggør beslutningstagning i realtid. Red Flag Alert blev dannet inden for det største insolvensfirma i Storbritannien, Begbies Traynor. Den blev designet af Begbies til at identificere risikoen for insolvens i virksomheder, før den blev brudt ud i 2012 til et helt separat produkt. Red Flag Alert har over 25 års erfaring med at opdage tidlige advarselstegn på forretningssvigt og bruger denne erfaring til at bringe en unik tilgang til forretnings- og kreditdata. Indgroet i denne tilgang er troen på, at i dagens forretningsverden kræver informeret beslutningstagning realtidsdata. Vores data er live og op til protokollatet, hvilket er et udenlandsk begreb, når det sammenlignes med traditionelle kreditoplysningsbureauer. Til det formål leverer Red Flag Alert de mest relevante data i branchen, inklusive live data fra flere kilder. Red Flag Alert forstår også, at traditionelle kreditoplysningsbureauer har et ekstremt mangelfuldt system, og vi anlægger et andet perspektiv på insolvens, som nu er Storbritanniens nummer et insolvens-scorecard. Ved at bruge vores dybe forståelse af forretningssvigt udviklede vi den største algoritme til at forudsige forretningsfejl og kreditværdighed, som gjorde det muligt for os at være de første til at forudsige sådanne fiaskoer som Carillion, The Arcadia Group og Silicon Valley Bank.