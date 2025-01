Marketing Account Intelligence Software - Mest populære apps - Qatar

Act-On

Act-On Software leverer løsninger, der sætter marketingfolk i stand til at engagere marketingmål på hvert trin i kundens livscyklus. Act-On gør kundedata handlingsrettede, så marketingfolk kan drømme stort og bygge smarte, effektive marketingautomatiseringsprogrammer for at vokse deres virksomheder og generere højere kundelevetidsværdi – alt sammen med den hurtigste time-to-value. Få en demo: https://act-on.com/demo/ Act-On giver marketingfolk mulighed for at: • Vokse og udvide deres virksomheder i stor skala gennem B2B-efterspørgselsgenerering, B2C-salg og -transaktioner og kundemarketingfunktioner. Orkestrer og optimer hele kunderejsen - fra bevidsthed til advocacy - ved at opbygge kontinuerligt, tilpasset engagement, der forvandler besøgende til kundeemner, kundeemner til kvalificerede kundeemner og kvalificerede kundeemner til livstidskunder. • Lever exceptionelle brandoplevelser gennem hele kundens livscyklus ved at automatisere købsrejser, personalisere kommunikation og kampagner og forbedre brandtilhørsforhold og -loyalitet. Udnyt Act-Ons automatiserede muligheder for at tiltrække nye kundeemner, engagere dine kontakter og vejlede kundeemner mod hyppigere og mere lukrative købsbeslutninger. • Fremme målbar produktadoption og kundefastholdelse ved at udføre omfattende onboarding- og træningsprogrammer, produktadoption og kundefastholdelsesstrategier og promoveringer af nye produkter og tjenester. Fra nye kontakter til loyale partnere kan du bruge Act-On til at engagere dit publikum, gøre dem til brandambassadører og få dem til at vende tilbage efter mere. Med interaktiv og dynamisk rapportering og analyser til at vurdere, fremvise og forbedre ydeevnen er Act-On-platformen designet til at levere vækstmarkedsføringsværdi for virksomheder og marketingfolk af enhver størrelse, form, placering og skala. Platformens funktioner omfatter: • Automatiserede og tilpasningsdygtige købsrejser • Dybe integrationer med førende CRM-systemer og webkonferencer • Sporing af websitebesøgendes engagement og hensigtsrapportering • Dynamisk leadscoring, segmentering og pleje • Lytning på sociale medier, prospektering, publicering og fortalervirksomhed • Nem -til at designe webformularer, landingssider og e-mailskabeloner • Hændelsesudløste og transaktionsbaserede e-mails • Aktiv kontaktbaseret prissætning for faktisk brugsfakturering Vi får markedsføring. Vi forstår dine udfordringer. Og vi er her for at hjælpe dig med at udmærke dig med hver kunde og hver kampagne.