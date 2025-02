Market Intelligence Software - Mest populære apps - Togo

Qualtrics

qualtrics.com

Brugt af mere end 13.000 mærker og 75% af Fortune 500, er Qualtrics CorexM den mest betroede, intelligente og skalerbare alt-i-en-platform til oplevelsesstyring. Qualtrics CorexM er det grundlæggende forskningsværktøj til opbygning, lancering og analyse af undersøgelsesundersøgelser. Med CorexM kan du bringe Siled- eller Outsourced-operationer ind i en holistisk, ende-til-ende platform for al indsigt, som du ønsker at samle og handle på. Med muligheder og løsninger til hver afdeling hjælper CorexM dig med at nå dit publikum, uanset hvor de er, og sikrer, at du får indsigt hurtigere end nogensinde før. Du kan endda oprette dine egne projekter eller bruge projekter designet af Qualtrics -eksperter - til brand, kundeindsigt, produktforskning eller medarbejderoplevelse - så du kan gribe ind, hvor det er mest nødvendigt. Med Qualtrics CorexM gør du det muligt for alle at fange, analysere og dele handlingsmæssige indsigter og bruge dem til at identificere eller forbedre eksisterende produkter, tjenester og oplevelser. Det er tid til at øge din erfaringsdataeffektivitet med verdens mest fleksible løsning til moderne forskning og feedback. 1) Fokus på de rigtige resultater styrker enhver beslutning med forudsigelig indsigt og AI-drevne henstillinger om at tage de rigtige handlinger og forbedre oplevelser. Dette inkluderer AI-drevet tekstanalyse for at forstå åben feedback i skala, rapportering for hver interessent og meget mere. 2) Sofistikeret forskning skabte enkel oprettelse, tilpasning og ændring af ethvert forskningsprojekt på få minutter med et punkt-og-klik-brugergrænseflade, ph.d.-støttede metoder og et robust bibliotek med mere end 100 spørgsmålstyper og skabeloner designet af undersøgelsesforskere. Alle klar til brug uden kodning kræves nogensinde. 3) Drivhastighed og Agility Scale adgang til at opleve indsigt i hele organisationen med specialbyggede løsninger, arbejdsgange og let samarbejde. Dertil kommer en fleksibel platform med uovertrufne integrationer i systemerne, som din organisation allerede bruger. 4) Spar tid og penge Standardiser din forskning på en enkelt platform til at opbygge et omfattende registreringssystem for alle dine respondentdata. Bliv forskningsekspert hos AI, der gør den tunge løft for dig, der tilbyder anbefalinger til forbedring af undersøgelseskvaliteten og kompatibiliteten. 5) Konsoliderer og strømline forskning gennem et samlet system, der forbinder og centraliserer alles evne til at lytte, forstå og handle på feedback og oplevelsesmuligheder, gå dybere ned i data, designe personlige oplevelser i skala og drastisk øge forskningseffektiviteten. 6) Reducer risikoeksponering med uovertruffen sikkerhed i virksomhedskvalitet, overholdelse og regeringsfunktionalitet, Qualtrics CorexM er GDPR, HITRUST, ISO 27001 Certified og FedRamp-kompatible. 7) Udvid din båndbredde med eksperter efter behov, får dine data til at arbejde hårdere for dig. Tilmeld vores forskningstjenester og netværk af partnere til support med design, analyse, rapportering og respondent sourcing. Plus, takket være en fuldt fleksibel engagementsmodel, skal du bruge os så meget eller så lidt, som du har brug for. Key Qualtrics CorexM Produktfunktioner - Ekspert designede skabeloner -Drag-and-Drop Survey Builder - Automatiske XM -løsninger - Tilpasbare undersøgelsestemaer - Fuld samarbejdsværktøjer - Avanceret undersøgelseslogik - Kvotehåndtering -Indbygget, AI-drevet metodologi og spørgsmålskvalitetsanalyse (Expertreview) - AI-drevet analyse og intelligens (Stats IQ & Text IQ) - Crosstabs - REST API -adgang til systemintegration - SMS -distribution - WCAG 2.0 kompatibel - E -mail og chat support