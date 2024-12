Mest populære Tilføjet for nylig Market Intelligence Software - Mest populære apps - Malaysia

Market intelligence-software samler offentligt tilgængelige og/eller klientcentrerede markedsdata for at forbedre forståelsen af ​​kundeadfærd. Disse data er hentet fra platforme, der er specialiseret i at skelne overordnede tendenser eller indsigter inden for et marked eller en forbrugersektor i stedet for at målrette individuelle virksomheder. Markedsinformationsløsninger, der typisk anvendes af forskellige marketing- eller salgsroller, kompilerer omfattende datasæt og indsigt, der hjælper med at forfine virksomhedens strategier. Det er vigtigt at skelne mellem markedsintelligenssoftware og konkurrencedygtig intelligenssoftware. Markedsintelligence centrerer sig om forbrugeradfærd, hvorimod konkurrenceintelligens er skræddersyet til forretningsanalyse med fokus på at forstå og evaluere konkurrenter. Disse to typer efterretningssoftware kan supplere hinanden, ofte sammen med salgsintelligenssoftware, som hjælper med efterforskning og ofte integreres med markedsmæssige eller konkurrencedygtige efterretningsværktøjer.