Korttjenester - Mest populære apps - Somalia

Google Maps er en webmapping-tjeneste udviklet af Google. Det tilbyder satellitbilleder, luftfotografering, gadekort, 360° interaktiv panoramaudsigt over gader (Street View), trafikforhold i realtid og ruteplanlægning til at rejse til fods, i bil, på cykel og i luften (i beta) eller offentlig transport . I 2020 blev Google Maps brugt af over 1 milliard mennesker hver måned.Google Maps begyndte som et C++ desktopprogram hos Where 2 Technologies. I oktober 2004 blev virksomheden opkøbt af Google, som konverterede den til en webapplikation. Efter yderligere opkøb af et geospatial datavisualiseringsfirma og en trafikanalysator i realtid blev Google Maps lanceret i februar 2005. Tjenestens frontend bruger JavaScript, XML og Ajax. Google Maps tilbyder en API, der gør det muligt at indlejre kort på tredjepartswebsteder, og tilbyder en lokalisering til virksomheder og andre organisationer i adskillige lande rundt om i verden. Google Map Maker gav brugere mulighed for i samarbejde at udvide og opdatere tjenestens kortlægning på verdensplan, men blev afbrudt fra marts 2017. Men crowdsourcede bidrag til Google Maps blev ikke afbrudt, da virksomheden annoncerede, at disse funktioner ville blive overført til Google Local Guides-programmet.Google Maps' satellitvisning er en "top-down" eller fugleperspektiv; det meste af højopløsningsbillederne af byer er luftfotos taget fra fly, der flyver i 800 til 1.500 fod (240 til 460 m), mens de fleste andre billeder er fra satellitter. Meget af de tilgængelige satellitbilleder er ikke mere end tre år gamle og opdateres regelmæssigt. Google Maps brugte en variant af Mercator-projektionen og kunne derfor ikke nøjagtigt vise områder omkring polerne. I august 2018 blev desktopversionen af ​​Google Maps opdateret til at vise en 3D-klode. Det er stadig muligt at skifte tilbage til 2D-kortet i indstillingerne. Google Maps til Android- og iOS-enheder blev udgivet i september 2008 og har GPS sving-for-sving-navigation sammen med dedikerede parkeringshjælpefunktioner. I august 2013 blev den fast besluttet på at være verdens mest populære app til smartphones, hvor over 54 % af globale smartphone-ejere brugte den mindst én gang. I 2012 rapporterede Google at have over 7.100 ansatte og entreprenører, der arbejder direkte med kortlægning. I maj 2017 , appen har rapporteret at have 2 milliarder brugere på Android, sammen med flere andre Google-tjenester, herunder YouTube, Chrome, Gmail, Søgning og Google Play, nåede Google Maps over 1 milliard månedlige brugere.