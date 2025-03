Administrerede hostingudbydere - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Administrerede hostingudbydere leaser computerservere, der administreres og vedligeholdes fuldt ud af tjenesteudbyderen. Disse tjenester er rettet mod at outsource det ansvar, der typisk varetages af lokale serveradministratorer, såsom hardwareopsætning, softwareinstallation og løbende systemvedligeholdelse. Administreret hosting kan tage højde for både virtuelle private servere (VPS) og dedikerede servere. Det bruges primært af organisationer, der søger at undgå forpligtelsen til at administrere servere internt, da effektiv serveradministration kræver betydelig tid og IT-ekspertise. Ved at vælge administreret hosting kan organisationer omdirigere deres ressourcer til andre prioriteter og udelukkende fokusere på at administrere deres hostede websteder og e-mail-konti. Derudover inkluderer administrerede hostingudbydere ofte avancerede sikkerhedsfunktioner, automatiserede sikkerhedskopier og malware-detektion blandt deres tilbud. Disse tjenester krydser ofte traditionel webstedshosting, hvor nogle udbydere specialiserer sig i administreret hosting til specifikke indholdsstyringssystemer.