Administrerede DNS-udbydere udnytter computerkraften til at håndtere kundernes webtrafik effektivt. Disse udbydere bruger poolede datacenterressourcer til at understøtte trafik på tværs af forskellige kundewebsteder, applikationer og netværk. Brugere kan administrere DNS-trafik gennem et webbaseret dashboard eller desktop-applikation, hvilket muliggør funktionaliteter såsom forebyggelse af failover, besøgsgodkendelse og DNS-datahåndtering. Derudover inkorporerer nogle udbydere sikkerhedsfunktioner for at forsvare sig mod distribuerede denial of service-angreb (DDoS). Ud over deres DNS-tjenester fungerer mange administrerede udbydere også som domæneregistratorer eller tilbyder domæneregistreringstjenester. Imidlertid mangler selvstændige domæneregistreringstjenester typisk de avancerede netværkstrafikstyringsfunktioner, der findes i integrerede administrerede DNS-løsninger, og fokuserer i stedet på at gøre det muligt for brugere at reservere webstedsdomæner.