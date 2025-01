Managed Detection and Response (MDR) software - Mest populære apps - Qatar

Lockwell

lockwell.co

Lockwell er den nemmeste og mest overkommelige måde at sikre din lille virksomhed mod cybertrusler. I en tid, hvor cybertrusler lurer bag alle digitale hjørner, kræver virksomheder en robust, integreret sikkerhedsløsning, der beskytter alle aspekter af deres online tilstedeværelse. Indtast Lockwell, en omfattende cybersikkerhedspakke, der er omhyggeligt designet til at tilbyde uovertruffen beskyttelse i et digitalt landskab i hastig udvikling. Krypteret adgangskodeboks: Kernen i enhver sikkerhedsstrategi ligger sikringen af ​​konti. Lockwells ende-til-ende krypterede adgangskodeboks er ikke kun en sikker opbevaringsløsning; det er en digital fæstning. Uanset om du importerer eller manuelt tilføjer kontooplysninger, er hvert stykke data indhyllet i lag af kryptering. Integreret 2FA sikrer et ekstra lag af sikkerhed, mens brugerdefinerede felter giver mulighed for skræddersyet datalagring. Plus, den indbyggede funktion til teamsamarbejde sikrer, at arbejdskonti og følsomme virksomhedsdata kan deles problemfrit og sikkert mellem teammedlemmer. Enhedsbeskyttelse med Anti-Malware: I dagens verden udvikler malwaretrusler sig dagligt. Lockwells næste generations Anti-Malware-værktøj er altid årvågent og sikrer, at din virksomheds enheder forbliver uigennemtrængelige for ransomware, vira og andre ondsindede enheder. Realtidsbeskyttelse betyder, at i det øjeblik en bruger støder på en potentielt skadelig fil, træder vores system i gang og identificerer og neutraliserer truslen. Brugere kan også starte manuelle scanninger, hvilket giver ro i sindet, at deres enheder forbliver kompromisløse. VPN til sikker browsing: Internettet, stort og uvurderligt, er også et område af lurende trusler. Med Lockwells VPN kan dit team sikkert krydse de digitale motorveje. Hver byte af data er krypteret, hvilket sikrer beskyttelse mod usikrede netværk, man-in-the-midten-angreb og påtrængende datasnooping. Uanset om du har adgang til følsomme virksomhedsdata eller bare browser, sikrer vores VPN en kappe af usynlighed mod nysgerrige øjne. 24/7 Dark Web Monitoring: Internettets underliv, det mørke web, er en markedsplads for kompromitterede legitimationsoplysninger. Lockwells døgnovervågning gennemsøger dette skjulte område og sikrer, at hvis dine data nogensinde bliver fundet her, vil du være den første til at vide det. Øjeblikkelige advarsler sendes i det øjeblik, et potentielt brud opdages, hvilket giver mulighed for hurtig korrigerende handling. Automatiseret sikkerhedscenter: Måske er kronjuvelen i Lockwells suite, det automatiserede sikkerhedscenter, et vidnesbyrd om vores forpligtelse til proaktiv beskyttelse. Denne autonome enhed overvåger konstant cyberriget og identificerer trusler, selv før de materialiserer sig. Hvis der opdages en sårbarhed, hvad enten det er en svag adgangskode, malware-tilstedeværelse eller enhver anden trussel, sendes øjeblikkelige advarsler via e-mail og skrivebordsmeddelelser. Dette sikrer, at dit team altid er et skridt foran potentielle brud. Hvorfor vælge Lockwell? Automatiseret som standard: Cybertrusler identificeres i realtid med koordinerede advarsler, der sikrer hurtig handling. Tids- og omkostningseffektivitet: Regelmæssig overvågning identificerer ubrugt software eller enheder, hvilket oversætter til håndgribelige tids- og omkostningsbesparelser. Autonom betjening: Det automatiserede sikkerhedscenter fungerer uafhængigt og integreres problemfrit med alle sikkerhedsværktøjer, hvilket minimerer behov for tilsyn. Ingen IT-medarbejdere påkrævet: Nyd luksusen af ​​top-tier beskyttelse uden behov for et dedikeret IT-team eller omfattende uddannelse. Lockwell er ikke kun cybersikkerhed; det er et løfte – et løfte om kompromisløs beskyttelse, problemfri integration og den ro i sindet, som enhver virksomhed fortjener. Når det kommer til at forsvare sig mod ubarmhjertige cyberangreb, lås op. Lockwell.