Managed Detection and Response (MDR) software - Mest populære apps - Spanien

Managed detection and response (MDR) software tilbyder virksomheder omfattende sikkerhedsovervågning og afbødningstjenester. MDR-udbydere overvåger aktivt deres kunders netværk, endpoints og andre it-aktiver og identificerer og adresserer sikkerhedshændelser, efterhånden som de opstår. Når en trussel opdages, undersøger og løser MDR-udbyderen problemet, hvilket eliminerer behovet for direkte klientinvolvering. Virksomheder bruger MDR-tjenester til at beskytte mod onlinetrusler uden behov for dedikeret onsite sikkerhedspersonale. MDR deler ligheder med hændelsesrespons og slutpunktsdetektion og responssoftware, men løser disse udfordringer gennem en administreret servicemodel. Denne tilgang reducerer behovet for praktisk involvering fra virksomheder og tilbyder øget sikkerhed uden behov for yderligere personale eller interne sikkerhedsløsninger.