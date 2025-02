Malware-analyseværktøjer - Mest populære apps - Slovakiet

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard er en banebrydende cybersikkerhedsløsning, der er specialiseret i at opdage og analysere ondsindede dokumenter. Ved at bruge avancerede strukturelle analyseteknikker identificerer DOCGuard trusler i Office-dokumenter, PDF'er og andre filtyper og leverer detaljerede rapporter for at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne. Vores innovative teknologi sikrer hurtig detektion med høj nøjagtighed, og hjælper organisationer med at beskytte sig mod nye cybertrusler. Inline SMTP-integration: DOCGuard kan integreres med e-mail-systemer for at analysere indgående og udgående e-mails for skadeligt indhold. Ved at tilføje en ekstra SMTP-header med e-mailens dom sikrer DOCGuard, at kun sikre e-mails når frem til modtagerne, mens mistænkelige e-mails udløser advarsler og blokeres, hvis det er nødvendigt. BCC-integration: DOCGuard kan bruge BCC (Blind Carbon Copy) til at analysere e-mails uden at afbryde det normale e-mail-flow. Dette giver mulighed for kontinuerlig overvågning af alle e-mails, hvilket giver et ekstra lag af sikkerhed ved at detektere og blokere ondsindet indhold, før det når den tilsigtede modtager. SOAR-integration: Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)-platforme kan udnytte DOCGuards API til at validere advarsler og forbedre hændelsesrespons. DOCGuard kan levere detaljerede analyser af mistænkelige filer, hvilket hjælper sikkerhedsteams med at reagere mere effektivt på trusler. Incident Response: Under digital forensics and incident response (DFIR) kan DOCGuard bruges til at analysere kompromitterede dokumenter og identificere kompromitteringsindikatorer (IOC'er). Dette hjælper med at spore kilden til et angreb og forstå den taktik, der bruges af trusselsaktører. Integration af fildelingsplatforme: DOCGuard kan integreres med fildelingsplatforme for at sikre, at delte dokumenter