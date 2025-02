Maskinoversættelsestjenester - Mest populære apps - Slovakiet

GetGloby

GetGloby er en banebrydende SaaS-platform, der er specialiseret i at oversætte marketingaktiver og kampagneannoncer ved hjælp af AI-teknologi. Værktøjet giver brands mulighed for at udvide deres rækkevidde og udnytte nye målgrupper og markeder over hele kloden. Med evnen til at oversætte til over 100 sprog sikrer GetGloby, at oversættelser tilpasses i henhold til hver virksomheds unikke brand-stemme, og udnytter AI-teknologi til at opretholde konsistens og resonans. En af hovedfunktionerne ved GetGloby er dens oversættelsesmotor, som kombinerer maskinoversættelse med avancerede transcreation-funktioner. Denne banebrydende teknologi tager højde for nuancerne i forskellige sprog, mens den bibeholder essensen og tonen i det originale indhold. Desuden sikrer GetGloby kvalitet ved at ansætte indfødte menneskelige anmeldere, der bringer deres sproglige ekspertise og kulturelle indsigt for at sikre nøjagtighed og flydende oversættelser. GetGlobys proprietære teknologi inkorporerer kunstig intelligens, komplekse sproglige algoritmer og overvågning af søgetendenser for at levere nøjagtige og højtydende transkreationer. Værktøjet bruger maskinlæring og naturlig sprogbehandling, inklusive GPT, til at skabe Jaga, den første oversættelsesmotor udviklet til medieformål. Ved at bygge bro mellem sproglige og kulturelle kløfter hjælper GetGloby virksomheder med effektivt at forbinde med deres målgruppe på tværs af forskellige sprog og kulturer. Uanset om det drejer sig om oversættelse af marketingaktiver til websteder, videoer, nyhedsbreve eller annoncer på platforme som Google, Bing, LinkedIn og TikTok, tilbyder GetGloby en omfattende suite af oversættelses- og tilpasningstjenester for at hjælpe brands med at få en problemfri genklang med globale målgrupper. Samlet set forenkler GetGloby processen med international markedsføring, reducerer omkostninger og implementeringstid og leverer samtidig mere kvalificerede konverteringer.