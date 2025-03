Machine Learning Software - Mest populære apps

Qualetics

Qualetics leverer en revolutionerende AI-platform, der gør det nemt for dig at udnytte Data Science til din virksomhed uden barrierer af ressourcer og infrastruktur. Virksomheder i alle størrelser, fra startups til virksomheder, kan gøre brug af Qualetics-platformen til at løse komplekse forretningsproblemer og drive vækst. Qualetics arbejder med dit produkt, dit system eller din proces for at indsamle data og behandle dem ved at udnytte dybe AI-teknologier som Machine Learning, NLP, Computer Vision og Text Analytics osv. Alle de handlingsrettede analytiske indsigter præsenteres derefter for dit team på en nem måde -to-forstå dashboard, der tilbyder både topniveau og mikroniveau indsigt. Qualetics gør det ikke kun nemt for dig at få den rigtige dataindsigt, men også nemmere for dit team at forstå og handle på det. Qualetics' AI Management System (AIMS) platform er en kombination af værktøjer, der er nødvendige for at hjælpe med at dirigere data, der kommer fra flere kanaler, ind i komplekse maskinlæringssystemer og levere indsigten på en klar, problemfri måde, så virksomheder kan forbruge dem.