Machine Learning Software - Mest populære apps - Qatar

Keysight

keysight.com

Keysight giver innovatører mulighed for at udforske, designe og bringe verdensforandrende teknologier til live. Som branchens førende globale innovationspartner tjener Keysights softwarecentrerede løsninger ingeniører på tværs af design- og udviklingsmiljøet, hvilket gør dem i stand til at levere morgendagens gennembrud med hastighed og med reduceret risiko. Keysight udnytter sin styrke som verdens førende test- og måleudbyder og gør det i dag muligt for innovatører at skubbe grænserne for teknik ved hurtigt at løse design-, emulerings- og testudfordringer for at hjælpe med at skabe de bedste produktoplevelser. Uanset om du ønsker at forbedre din design- og udviklingsproces, optimere og sikre dit netværk eller udnytte kunstig intelligens og digitale tvillinger for at få et forspring på teknologier som 6G, AV og EV, IoT eller kvantecomputere — Keysight accelererer innovation på tværs af workflow med intelligent indsigt bygget på de mest nøjagtige målinger. Vores fusion af teknologividen, ekspertise inden for målevidenskab og skræddersyede løsninger hjælper dig med at komme videre med tillid til vores forbundne og dynamiske verden. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) er en S&P 500-teknologivirksomhed med hovedkontor i Santa Rosa, Californien, med kontorer og produktion over hele verden. Keysight ejer mere end 2.000 patenter, og vores ~15.000 medarbejdere arbejder med næsten 32.000 kunder verden over for at starte teknologiske revolutioner. Keysight-kunder spænder over markederne for kommunikation, industriel automation, rumfart og forsvar, bilindustrien, energi, halvledere og generelt elektronik.