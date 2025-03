Location Intelligence Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

Zartico

zartico.com

Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) indeholder vores proprietære Integrated Data Model™, der omfatter den højeste frekvens og højeste opløsning geolocation, udgifter og begivenhedsdata for både beboere og besøgende og alle begivenhedstyper. Kombineret med destinationsbelægning, marketingpræstationer og vores team af strategiske rådgivere stoler over 200 destinationer over hele landet på, at Zartico leverer klar indsigt, der skaber bedre resultater. Zartico blev grundlagt i 2019 og blev skabt for at løse verdens hårdeste udfordringer, som turismen står over for, til gavn for lokalsamfund ved at forbedre beboernes livskvalitet og besøgendes oplevelse og samtidig lette organisatoriske ændringer inden for turistindustrien. Vi er på en mission om at give organisationer mulighed for at være bedre forvaltere af verdens destinationer gennem forbedret dataintelligens og beslutningstagning. ZDOS® giver unik indsigt, basislinjer, benchmarks og indekser, hvormed DMO'er kan måle deres succes og levere resultater, der vil gavne deres interessenter og lokalsamfund. For at hjælpe vores partnere med at administrere deres destinationer med succes, har vi introduceret Five Foundations of a Contemporary Destination Organization for at måle og forstå den sande indvirkning af besøgsøkonomien ud over den forældede marketingfokuserede KPI. Over 200+ Zartico-partnere bruger i øjeblikket dette integrerede sæt af bedste praksis til at forbedre strategisk planlægning, operationel ekspertise, interessentengagement og tilpasning og i sidste ende føre deres besøgsøkonomi til større succesniveauer.