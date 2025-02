Lokationsbaseret marketingsoftware - Mest populære apps - Somalia

Cloud4Wi

Cloud4Wi hjælper virksomheder med at låse op for kraften ved fysiske lokationer. Med vores cloudplatform kan virksomheder tilbyde en problemfri, sikker WiFi-adgang og frigøre innovative placeringsbevidste oplevelser, mens de fremmer forretningsresultater – uden yderligere arbejdsbyrde for IT-medarbejdere. Med over 150 millioner mobilbrugere forbundet på tværs af 70.000 lokationer i mere end 150 lande, er Cloud4Wi den betroede partner for førende globale virksomheder – inklusive Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada Group, Puma, Raia Drogasil og Valentino – for at fremme forretningsresultater. Cloud4Wi tilbyder en cloud-WiFi-løsning, der gør det muligt for virksomheder at tilbyde en problemfri og sikker WiFi-forbindelse, samtidig med at brugeroplevelsen forbedres og forretningsresultater fremmes – uden yderligere arbejdsbyrde for IT-medarbejdere. Med Cloud4Wi kan virksomheder få deres WiFi-tjenester op at køre med blot et par klik. De kan administrere og proaktivt overvåge WiFi-tjenester på tværs af flere lokationer og lande via et enkelt cloud-baseret dashboard, der indeholder detaljerede logfiler og analyser. Ved at bruge Cloud4Wi kan virksomheder skræddersy ethvert aspekt af deres WiFi, så det passer bedst til deres forretnings- og brugerbehov. De kan vælge mellem flere onboarding-muligheder – baseret på Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming og captive portal – og kan nemt tilpasse tilmeldingsportalerne lige fra udseende og sprog. Takket være Cloud4Wis kraftfulde integrationsværktøjer kan virksomheder hurtigt inkorporere WiFi i deres eksisterende arbejdsgange og nemt administrere hvert trin i brugeroplevelsen. Med Cloud4Wis compliance-rammeværk kan virksomheder også have fleksibiliteten til at opfylde deres individuelle databeskyttelseskrav og overholde lokale regler på alle områder. Virksomheder kan endelig drage fordel af WiFi-onboarding til at fremskynde indsamling af data fra brugere. Ikke kun det, men de er også i stand til at sende relevant indhold – såsom annoncer, kuponer og undersøgelser – baseret på brugerdemografi og adfærd, mens de udnytter WiFi-analyse til forbedrede forretningsbeslutninger. Fordele: - Fuld tilpasning af gæste-WiFi-tjenester - Sikker netværksadgang med Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Global problemfri forbindelse med WBA OpenRoaming - Proaktiv overvågning gennem analyser, dashboards og logfiler - Nem integration i eksisterende driftsarbejdsgange - Nem overholdelse af databeskyttelsesforskrifter og specifikke virksomheds behov Påvirkede målinger: - Reducerede samlede omkostninger ved ejerskab - Beskyttede WiFi-investeringer - Ingen skjulte omkostninger