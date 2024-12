Lokationsbaseret marketingsoftware - Mest populære apps - Mongoliet Mest populære Tilføjet for nylig

Nærhedsmarkedsføringssoftware, også kaldet lokationsbaseret marketingsoftware, giver virksomheder mulighed for automatisk at sende marketingmeddelelser til kunder eller potentielle kundeemner baseret på deres nuværende geografiske nærhed. Denne innovative software genkender, når en kunde eller kundeemne er i nærheden af ​​et bestemt interessepunkt (POI), hvilket beder om levering af skræddersyet, kontekstuelt relevant marketingindhold direkte til deres mobile enheder. Disse værktøjer gør det muligt for marketingfolk præcist at målrette den relevante målgruppe på det rigtige sted på det optimale tidspunkt, hvilket får dem til at foretage de ønskede handlinger, såsom at besøge en butik eller gennemføre et køb. Selvom den overvejende bruges af virksomheder med fysiske butiksfacader som detailforretninger og spisesteder, kan denne teknologi også tilpasses bredere applikationer inden for større virksomheder såsom indkøbskomplekser, transportknudepunkter og begivenhedsarenaer.