Lokal SEO-software - Mest populære apps - Malaysia

Lokal SEO-software giver virksomheder mulighed for at markedsføre deres tilbud til potentielle kunder i deres nærhed. Denne softwarekategori hjælper med at sikre placeringen i den lokale 3-pakke, et sæt lister, der vises fremtrædende i toppen af ​​Googles søgeresultater, ledsaget af et kort. Funktionelt letter lokal SEO-software opgaver som at indsende præcise virksomhedsfortegnelser til søgemaskiner, overvåge lokale søgerangeringer, overvåge onlineanmeldelser og finpudse en virksomheds Google My Business-profil. Typisk udnytter mindre virksomheder med fysiske butiksfacader lokale SEO-produkter til at styrke brandets synlighed og drive besøg.