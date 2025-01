Lokal markedsføringssoftware - Mest populære apps - Qatar

Loqate

Loqate Address Capture and Verification er en adresseopslagsløsning i realtid, der gør det hurtigere og nemmere at fange og verificere adresser til onlineformularer og kasser. Løsningen giver autofuldførte forslag, så snart brugeren begynder at skrive, og vores søgealgoritme forudser inputnuancer såsom placering for at give den korrekte adresse lynhurtigt. Med Loqate kan du begynde at optimere dine brugeres oplevelse på dit websted og reducere antallet af afbrudte indkøbskurve eller formularer ved at give brugerne en hurtigere måde at indtaste deres adresse på. Derudover øger Loqates adressefangst og -verifikation effektiviteten ved at undgå dårlig datakvalitet og omkostningerne ved mistede leverancer. Loqate-adresseregistrering og -verifikation har følgende funktioner: - Bedre data – adresser hentes fra flere datasæt, før de kombineres, krydshenvises og renses for at give den mest korrekte version af adressen. - Fuzzy matching – vores naturlige sprogbehandling AI retter enhver stavefejl, skiftede bogstaver eller enhver anden fejl uden forsinkelser i responstiden. - Unicode – kunder kan nu indtaste deres adresse på deres modersmål og tegnsæt. - Placeringsforskydning - registrer automatisk brugerens placering for at hjælpe søgningen og generere endnu hurtigere resultater uden at indtaste den fulde adresse. - Resultatfiltrering – tilpas parametrene for returnerede adresser for nem segmentering for at begrænse resultaterne til specifikke områder eller udelukke adresser uden for en given region. Vi hjælper enhver virksomhed i verden med at nå alle kunder i verden Loqate er en GBG-løsning. GBG er verdens førende Identity Data Intelligence-specialist, der giver organisationer i over 70 lande mulighed for at forstå data om næsten 4,5 milliarder mennesker. Ved at kombinere billioner af dataregistreringer hjælper vi vores kunder med at træffe informerede beslutninger om indsamling og håndtering af personlige data, risikostyring, bekæmpelse af svindel og beskæftigelse. Vores globale, prisvindende løsninger leveres via tilpassede SaaS, mobile og on-premise platforme.